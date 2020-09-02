Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu.

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili de bir açıklama yaptı.

Bakan Fahrettin Koca: Bilim Kurulu maçların seyircisiz oynanmasını önerdi- İZLE

"BİLİM KURULU'NUN ÖNERİSİ, MAÇLARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI"

Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu’nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.