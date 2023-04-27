Bakan Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu paylaştı Konya'da konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sağlık durumunu açıkladı. Koca, "Cumhurbaşkanı ile görüştüm, size selamı var. Sağlık durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

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Seçimlere 17 gün kala Cumhurbaşkanı adayları hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her gün vatandaşlarla bir araya gelerek sahada çalışmaları yürütüyor.

Bu yoğun tempoda Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde canlı yayın programına katıldı.

Canlı yayın sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık geçirdi ve yayına ara verildi.

"Seçim kampanyasında üşüttük"

20 dakikanın ardından yayın tekrar başlarken Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim." dedi.

Yayından sonraki gün açılışı gerçekleştirilecek Ankara- Sivas YHT Açılış Töreni'ne katılamayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mersin'de ilk yakıt ulaştırma töreninin yapılacağı Akkuyu NGS Santrali'ne uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu merak edildi

Tüm dünyadan art arda geçmiş olsun mesajları gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere Konya’ya geldi.

Bakan Koca açıkladı

Konya’da hizmete sunulan 83 sağlık tesisinin açılışını gerçekleştiren Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sağlık durumunu açıkladı.

"Cumhurbaşkanı ile görüştüm, size selamı var"

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ile görüştüm, size selamı var" ifadelerini kullandı.

"Sağlık durumu gayet iyi"

Bakan Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumuyla ilgili şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin (bağırsak enfeksiyonu) etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti.

"Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açılış törenindeki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Konya’mız, tarihimizin en kadim şehirlerinden biridir. Sultanlara ev sahipliği yapan Konya’mız misafirperverdir. Gönlü da kapısı da herkese açıktır. Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum.



Bu kadim şehirde atılacak her adımdan tarih ve insanlık izleri yükselir. Sultanlara layık bu güzel şehre ve onun güzel evlatlarına selam olsun.

Konya’mız ev sahipliği yaptığı herkese güzel muamele etmiş nadide bir şehirdir. Bu sebeple hizmetlerin en güzeline layıktır. Konya’mız için ne yapsak az, ne kadar çok eser versek eksik kalır.

"Devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden nüfusun tamamına yakını yararlanıyor"

Türkiye, son 21 yılının muhasebesini yaparak yarınına karar vereceği günlerde. Biz bu 21 yılın sadece sağlık cephesine bakalım, hatta bu cephenin sadece birkaç noktasına şöyle bir bakalım.



Baştan söyleyeyim. Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Öyle ki, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden nüfusun tamamına yakını yararlanıyor. Çünkü tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalandığı bir sistemimiz var. İnsanımız, sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Bu bir devrimdir.



Aile hekimliği uygulaması da Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılmış yeniliklerden biridir. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin kendi doktoru var!



Sağlık sistemindeki en büyük yeniliklerden biri de evde sağlık hizmetleridir. Kayıtlı hasta sayısı bugün 600 bini aşmış durumda.

"Kullandığımız ilaçların yaklaşık yüzde 90’ını ülkemizde üretiyoruz"

80 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımızı, 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı talepleri halinde, evde sağlık hizmeti programına dâhil ediyoruz.



İlaçta yerlileşme için fevkalade önemli adımlar attık. Kullandığımız ilaçların kutu bazında yaklaşık yüzde 90’ını artık ülkemizde üretiyoruz.



Bir başka büyük atılım ise Türkiye’nin ihtiyacı olan aşıların %87’sini artık kendisinin üretecek olmasıdır. Bunun için, ülkemizin gururu Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin inşaatına devam ediyoruz.



Pandemi döneminde yerli aşımız Turkovac’ı üretmiş olmamız ise, başlı başına bir övünç konusudur. Yetişmelerinde, son 20 yılın büyük payı olduğu bilim adamlarıyla da övünç duyun.

"Şehir Hastanemiz, şehir içinde adeta bir sağlık şehridir"

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan bütün reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. 21 yılda sağlık ve sıhhat yurdu olması için çalışılan Konya’mıza, bu sevdanın meyveleri açısından bakalım.



Açılışının üzerinden henüz iki buçuk yıl geçmeyen Şehir Hastanemiz, şehir içinde adeta bir sağlık şehridir. Bugün sayıları 21’e ulaşan şehir hastaneleri, tüm büyük şehirlerin hayaliydi. İşte o hayallerden biri Konya’da gerçekleşti.



1.250 yataklı Konya Şehir Hastanesinin önemini size birkaç sayı ile belirteyim. Hastanemizin günlük ortalama hasta sayısı yaklaşık 6 bin. 2022 yılında yapılan toplam muayene sayısı yaklaşık 2 Milyon. Gerçekleştirilen ameliyat sayısı 100.000. Hasta olan, çareyi artık başka şehirlerde aramıyor, şifa bu şehirde!

"Dünyada büyüklüğün ölçüsü olmaya doğru gidiyoruz"

Konya’da 2 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28 Devlet Hastanesi ve 1 Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hizmetinizde. Sadece Bakanlığımıza bağlı hastanelerde; 1.375 uzman doktor, 665 pratisyen doktor görev yapıyor. Konya’da 727 aile hekimi var. Toplamda, sağlık personeli sayımız ise 16.491. Konya’daki hastanelerimizden bir günde 25 binden fazla hasta hizmet alıyor. Haftada ortalama 5 binin üzerinde ameliyat yapılıyor.



Sağlıkta muazzam bir kapasiteye sahibiz. Geçmiş yıllarda Türkiye’nin ihtiyaçları Türkiye’nin boyunu aşıyordu. Bugünün Türkiye’sinde, hedef günü yakalamak değil; bugünün Türkiye’si geleceğin kulvarındadır. Ülkemizle gurur duyalım. Dünyada büyüklüğün ölçüsü olmaya doğru gidiyoruz.

"Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak"

Şehrimiz sağlık yatırımlarıyla bir dinamizm örneğidir: 16 yeni yatırım projemiz var. Akören Devlet Hastanesi faaliyete geçti. 200 yataklı Kulu Devlet Hastanesi Ek Binası bu yıl hizmete girecek. 80 yataklı AMATEM ile Derebucak Devlet Hastanesi 2024 yılı ortalarında tamamlanmış olacak. 150 yataklı Akşehir Devlet Hastanesi Ek Binası, 25 yataklı Yunak Devlet Hastanesi, 70 üniteli Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak.



75 yataklı Seydişehir Devlet Hastanesi Ek Binasının ihalesi yapıldı. Çumra Devlet Hastanesi, 100 yataklı Ilgın Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ek Binası, Karapınar Devlet Hastanesi Ek Binası ile Beyhekim Kampüsünde yapılacak olan BAHAR Merkezimizin proje çalışmaları devam ediyor. Ahırlı Akkise Devlet Hastanesi ile 50 yataklı Kadınhanı Devlet Hastanesi Ek Binasının arsa imar ve tahsisi işlemleri sürüyor. Konya’mızda bunlardan başka 5’i inşaat aşamasında, 6'sı yapım ihalesi aşamasında, 12’si proje aşamasında olan birinci basamak sağlık tesisi projelerimiz bulunmaktadır.

"Bu aziz millet diz çökmez"

Türkiye artık dayatılana razı olan uslu çocuk değildir. Türkiye oyunu izleyen, kabuğuna çekilmiş ürkek bir ülke değildir. Allah’a hamdolsun, Türkiye artık oyun kuran, başkaldıran, zulme dur diyen ülkedir. Gariplerin sığındığı sancaktır. Eğilmesi istenen Türkiye dik durmayı Dünya’ya öğretecek idrak, azim ve kararlılıktadır. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Bu aziz millet diz çökmez. Dosta kucak açar, düşmana korku salar. Milli idrak ve maneviyatımız bize bunu işaret ediyor.



Türkiye artık kendi aşısını, otomobilini, tankını, savaş uçağını kendisi üreten bir ülkedir. Bunlar elbette hepimizin vergileri ile hayata geçmiş hizmetlerdir. Ancak arkasında güçlü bir irade yokken toplanan vergiler bugünden farklı değildi. Bugün vergilerimiz bize büyük hizmetler olarak dönüyorsa bunun arkasında büyük bir irade var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Şimdi ülkede cesaret iş başında, siyasi irade sağlam. Şimdi vizyon var. Üstelik yıllık değil, yüzyıllık vizyon!

"Gelecek yüz yılın Türkiye yüzyılı olmasını hayal ediyorsak yine gereğini yapacağız"