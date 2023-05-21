Bakan Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: Hatay'ımıza hayırlı olsun Hatay Defne Hastanesi açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin inşaatına başlandıktan 57 gün sonra faaliyete geçtiğini belirterek, "Hayırlı olsun, devletimiz de milletimiz de burada" dedi.

AA

6 Şubat tarihinde 11 ili vuran deprem felaketi yaşandı.

Felaketin ilk gününden itibaren devlet-millet el ele başlayan seferberlik hala sürüyor.

İlk etapta can kurtarmak daha sonra geçici barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması gibi öncelik sırasına göre ilerleyen çalışmalar art arda hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı afet konutlarıyla birlikte deprem bölgesinde zarar gören hastanelerin de yenileri yapılıyor.

Açılışı gerçekleştirildi

Defne Devlet Hastanesi de onlardan biri...

Defne Devlet Hastanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bakan Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadıklarını hatırlattı.

"Şehir hastanemizi Gülderen bölgesinde 170 dönümlük arazi tahsis ederek planına hızla başlandı"

Devletin, bu felaketin yaralarını sarmak için bütün imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

Bugün Defne Devlet Hastanemizi hizmete alıyoruz. Bildiğiniz gibi deprem felaketi sonrası yapımı devam eden 3 hastanemizi hızla faaliyete geçirmiştik. Biri Hassa'da 100 yataklı, bir diğeri Arsuz'da yine 100 yataklı, bir diğer hastanemiz Belen'de 30 yataklı olmak üzere hızla hizmete açtık. Ayrıca 1000 yataklı olan şehir hastanemizin planına da hızla başladığımızı biliyorsunuz. Şehir hastanemizi Gülderen bölgesinde 170 dönümlük arazi tahsis ederek planına hızla başlandı. Önümüzdeki 1,5, en geç 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlandığında artık Hatay'dan bir başka ile hastanın sevk edilme durumu söz konusu olmayacak.

İskenderun Devlet Hastanesi 2 yılda tamamlanacak

Bakan Koca, aynı zamanda Antakya'da 400 yataklı 2 kattan oluşan, ana merkezi de 3 kattan oluşan 56 bin metrekare kapalı alana sahip Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinin de inşaatının devam ettiğini söyledi.

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi açıldığında bütün ekibi ve ekipmanıyla hizmet vereceğini bildiren Koca, İskenderun'da 200 yataklı devlet hastanesinin "çelik yapı" olarak inşasının sürdüğünü aktardı.

Koca, yine İskenderun Eğitim Araştırma Hastanesi olarak kullanacakları 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin de ihalesinin yapıldığını ve inşaatına başlandığını, buranın da 2 yıl içerisinde biteceğini dile getirdi.

"Hayırlı olsun, devletimiz de milletimiz de burada"

Gelecek hafta İskenderun'daki 200 yataklı hastaneyi de açmak istediklerinin altını çizen Koca, şunları kaydetti: