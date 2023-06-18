Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Sağlık raporu süresi uzatıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemide uygulanmaya başlayan kronik hastalıklara ilişkin ilaç raporlarının süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Vatandaşların merakla beklediği konuyla ilgili beklenen müjde geldi.

Koronavirüs pandemisi sırasında uygulamaya konulan sağlık raporu süresi 30 Haziran'da sona erecekti.

Sağlık raporu süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, pandemi döneminde uygulanmaya başlanan ve daha önce 30 Haziran’a kadar uzatılmış olan bazı hayati öneme haiz ilaç raporlarıyla ilgili olarak sürenin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Koca duyurdu

Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.

"31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: