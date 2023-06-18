Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Sağlık raporu süresi uzatıldı

Vatandaşların merakla beklediği konuyla ilgili beklenen müjde geldi.
Koronavirüs pandemisi sırasında uygulamaya konulan sağlık raporu süresi 30 Haziran'da sona erecekti.
Sağlık raporu süresi uzatıldı
Sağlık Bakanlığı, pandemi döneminde uygulanmaya başlanan ve daha önce 30 Haziran’a kadar uzatılmış olan bazı hayati öneme haiz ilaç raporlarıyla ilgili olarak sürenin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Bakan Koca duyurdu
Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.
"31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Uzatıldı
Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020’de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı.
Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek.