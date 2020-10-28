Bakan Fahrettin Koca: Hareketi ve teması üçte bire indireceğiz

İstanbul'daki korona vaka artışına dikkat çeken Fahrettin Koca, "Dışarı çıktığımızda üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki koronavirüs vaka artışındaki ciddiyete dikkat çeken Koca, uyarılar yaptı.

"TEMASI 3'TE 1'E İNDİRECEĞİZ"

Çözümün, artışın nedenini kontrol altına almakta yattığını söyleyen Koca, "Hareketliliği azaltmak yani hayatı yavaşlatmaktır. Temel şart olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyacağız. Koronavirüsün yöntemini virüse karşı kullanacağız. Hareketi ve teması üçte bire indireceğiz. Dışarı çıktığımızda üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz. Günde üç kişiyle görüşüyorsak bir kişi ile görüşeceğiz. Hareketi ve teması üçte birine indirmenizdir. Bunu yaparsanız hergün işe gidip gelmek ve çalışmak zorunda olan insanlar tedbirleri uygular.

"SALGINI KONTROL ALTINA ALANA KADAR"

Sonsuza kadar değil, salgını kontrol altına alana kadar. Dışarıya üç kere çıkmak yerine bir kere çıkın derken hayatınıza sınırlama getirmeyi talep ettiğimin farkındayım. Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, hareketliliği azaltmaya çalışmazsanız sağlık çalışanlarımız yasal izinlerini daha uzun süre kullanamayacaktır." ifadelerini kullandı.