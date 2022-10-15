Bakan Fatih Dönmez: Bartın'daki patlama, ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada ilk tespitlere göre grizu kaynaklı olduğunu açıkladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maden ocağında incelemelerde bulundu, işçi yakınlarıyla görüştü.

Bakanlar Soylu ve Dönmez, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Bakan Dönmez: "İlk tespitlere göre grizu patlaması"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şu açıklamalarda bulundu:

"Patlama hadisesini müteakip öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre, grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum."

Bakan Dönmez: İlk belirlemelere göre grizu patlaması VİDEO

Dönmez, aşağıya yangın tüplerinin indirilmesine ilişkin soru üzerine ise "Bunlar önlem almayla ilgili hususlar, içeride devam eden bir yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir ve anında müdahale etmek icap eder, o açıdan gerek temiz hava tüpleri gerekse yangın tüpleri o maksatla bulunduruluyor. Müdahale eden arkadaşlarımız son derece deneyimli." diye konuştu.

Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra olayın nedenlerinin araştırılacağını sözlerine ekledi.