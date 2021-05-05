Bakan Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz ilk görev için Karadeniz'e açıldı

Kanuni sondaj gemisi, ilk görevi için Karadeniz’e açıldı. Gemi, Sakarya gaz sahasında,Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek.

Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşif çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bakım ve onarım çalışmaları için bir süredir Filyos Limanı’na demirlenen Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz’e doğru yola çıktı.

Sakarya Gaz Sahası’na hareket eden geminin, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştireceği belirtildi.

BAKAN DÖNMEZ DUYURDU

Haberi Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

Dönmez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kanuni sondaj gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı VİDEO

11 BİN 400 METRE SONDAJ YAPABİLİYOR

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

19 EKİM'DE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.