Fatih Dönmez: Gaz talebi için ek kaynak görüşmeleri sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz talebi ve enerji fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bakan Dönmez, “Uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur.” dedi.

"MALİYET ARTIŞLARININ AZ SEVİYEDE YANSIMASI İÇİN ÇABALIYORUZ"

Enerji fiyatlarına ilişkin de konuşan Dönmez, “Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanacağız.” diye konuştu.

"İLK FAZ GAZ AKIŞI 2023'TE"

“Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor." diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye’nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek."

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Bakan Dönmez, "Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadelemiz konusunda en önemli argümanımız olacak. Enerjideki kurulu gücümüzün yüzde 53’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.” dedi.