Bakan Fatih Dönmez'den müjde: Karadeniz gazı mayısta kullanılacak Karadeniz gazının ne zaman kullanılacağına ilişkin bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mayıs ayı itibarıyla da fiilen ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak" dedi.

DHA

Karadeniz'de Sakarya gaz sahasındaki keşfin karaya çıkartılarak vatandaşların kullanımına sunulması çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Hedef martta doğalgazı tüketiciye ulaştırmaktı ancak deprem nedeniyle bu tarih ileriye alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den, Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji sektörüne ilişkin önemli değerlendirmeler geldi.

Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz gazındaki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"20 Nisan'da Cumhurbaşkanımız müjdeyi paylaşacak"

"Karadeniz gazını sadece konutlarda kullanılan gaz miktarıyla kıyasladığımızda, 35 yıl süreyle tüm konutların doğal gazını karşılayacak büyüklükte bir keşif" olduğunu aktaran Dönmez şöyle konuştu:

Bir kapasiteden bahsediyoruz, bütün sanayi dahil baktığımızda. Çünkü biz elektrik üretiminde de doğal gaz kullanıyoruz; o zaman da aşağı yukarı 15-20 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak bir büyüklükte, sadece Karadeniz Sakarya gaz sahası. Tabi yeni keşifler geldikçe şüphesiz bu miktarlar ve süreler artacak. 20 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirmiş olacağız, akabinde de 1-2 hafta içinde burada kalibrasyon ve proseslerle ilgili bazı kontrollerimiz var, mayıs ayı itibarıyla da fiilen artık ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak. 20 Nisan'da inşallah Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek bir müjdeyi de paylaşmış olacak.

"Kok kömür için 200 milyon dolarlık yatırım"

Bakan Dönmez, kömür sektöründeki çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kömür yatırımları konusunda ise bir kok kömürü fabrikası kurma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve buradaki yerel aktörlerle böyle bir yatırımı düşünüyoruz. Yaklaşık 150-200 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yine 500 kişilik istihdam şansımız olacak. Bu yatırımı Zonguldak'ta planlıyoruz. Kendi kömürümüzü koklaştıracağız.

Bakan Dönmez, petrolde de çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

Bu yıl hedefimiz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, artık günlük 100 bin varil üretime çıkmak. Şimdi Gabar Dağı'nda yeni bir keşif amaçlı sondaja devam ediyoruz. Herhalde bu ayın sonuna doğru oradan bir haber gelebilir. İyi haber bekliyoruz. Bizim petrolde şöyle bir ifade var tabi; petrol matkabın ucunda. Şimdi matkabı döndürüyoruz, inşallah bulduğumuzda vatandaşımızla da paylaşacağız. Yani ilk veriler, sismik veriler açısından baktığımızda Esma Çevik'e göre 150 milyon varil olarak açıkladık. Ancak çok daha fazla olacağını değerlendiriyor arkadaşlarımız.

"Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt 27 Nisan'da gelecek"

Ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) 1 hafta sonra ilk taze nükleer yakıt geleceğini aktaran Dönmez şu sözlerle konuşmasını bitirdi: