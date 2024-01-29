AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları sürüyor...
Bu kapsamda da resmi ziyaretlerini sürdüren Fidan, Arnavutluk'a gitti.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'a giden Bakan Fidan, burada yaptığı resmi temaslarının ardından Namazgah Camii'ni ziyaret etti.
Resmi hesaptan paylaşıldı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Fidan, resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Tiran'da, inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Paylaşımda, Fidan'ın, camiyi incelerken ve halkla sohbet ederken çekilen fotoğraflarına yer verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk iş insanlarıyla da bir araya geldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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