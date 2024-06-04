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Bakan Fidan, Çin temaslarını sürdürüyor

Bakan Fidan, Çin temaslarını sürdürüyor Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından kabul edilen Fidan ardından Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.