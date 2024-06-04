AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temaslarını sürdürüyor.
Çin’de ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başlayanFidan, Pekin’de Ulusal Halk Kongresi’nde Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile görüştü.
Çinli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyecek
Bakan Fidan daha sonra Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.
İki dışişleri bakanı, ortak basın toplantısı düzenleyecek. İkili ilişkilerin yanı sıra Gazze konusunda açıklama yapılması bekleniyor.
Hakan Fidan bugün Pekin temaslarını tamamlayarak Urumçi’ye gidecek. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Urumçi ve Kaşgar kentlerini ziyaret edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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