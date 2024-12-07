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Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.