Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi

AA
Dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın yoğun mesaisi soruyorum.
Bakan Fidan, son olarak Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjına katıldı.
Burada Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bakan Fidan ve Hüseyin'in Doha'da bir araya geldiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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