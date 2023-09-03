Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a geldi. İkilinin görüşmesi, İran Dışişleri Bakanlığı’nda başladı.

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İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son iki haftadır kritik noktalara ziyaretler gerçekleştiriyor.

Irak, Ukrayna ve Rusya'ya giden Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın daveti üzerine İran'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine Tahran’a gelen Fidan, İran Dışişleri Bakanlığı’nda İranlı mevkidaşı Abdullahiyan tarafından karşılandı.

Karşılama sonrası Fidan ve Abdullahiyan, ikili ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirmek üzere bakanlık binasına geçti.

Görüşmenin detayları

Fidan ve Abdullahiyan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtilirken, görüşmelerin ardından iki bakanın ortak basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Öte yandan, Bakan Fidan'ın bu ziyareti Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından İran’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

13 gün içerisinde 4 ülkeye ziyaret

Diplomasi trafiğine ilk olarak 22 Ağustos’ta Irak ile başlayan Hakan Fidan, Bağdat ve Erbil’de temaslarda bulundu. Burada Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve Başbakan Sudani tarafından kabul edildi.

Irak ziyaretinin ardından 26 Ağustos’ta Ukrayna’ya geçen Fidan, Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Kuleba ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna’daki temaslarının ardından 30 Ağustos’ta Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçen bakan Fidan ziyaretinin ilk gününde mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştü.

Heyetlerin de katıldığı görüşme oldukça detaylı ve gündemi yoğundu. Hakan Fidan Moskova temaslarının ikinci gününde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelmişti.