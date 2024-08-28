Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 11 aydır Gazze'de yürüttüğü katliam ve işgalin son bulması için Türkiye'nin diplomatik çabaları devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze’deki durum ele alındı.