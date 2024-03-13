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Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.