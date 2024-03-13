Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü
AA

İsrail, Ramazan ayında da Gazze'deki sivilleri vurmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Gazze'de yaşanan bu insanlık dramına karşı çabaları sürüyor.

Gazze'deki gelişmeler görüşüldü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)