Bakan Fidan tarih verdi: Irak’a vize serbestisi başlıyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulaması 1 Eylül'den itibaren başlayacak" dedi.

Haber Merkezi

Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmet, Milli İstihbarat Teşkiatı Başkan Vekili ve Komşu Ülkeler Dairesi Başkanı katıldı.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"1 EYLÜL İTİBARIYLA BAŞLAYACAK"

Vize serbestisi uygulaması hakkında konuşan Bakan Fidan, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat’ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül itibarıyla başlatma konusunda bugün karar aldık. Bu da ayrıca ikinci hayırlı haberimiz."

BAKAN HÜSEYİN: VİZE SERBESTİSİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK

Türkiye ve Irak arasında 15 yaş altı-50 yaş üstü grup için anlaşmaya varılan vize serbestisine ilişkin mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Hüseyin ise, söz konusu vize serbestisinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve Iraklıların Türkiye'deki yatırım ve turizm faaliyetlerinin artmasına katkı sağlayacağına işaret ederek bu girişim için teşekkür etti.