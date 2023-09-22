Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'na katıldı ABD'nin New York kentinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

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DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ABD'ye giden Bakan Fidan, New York kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Azerbaycan'ın Ermenilere yönelik düzenlediği operasyon ve uluslararası ilişkiler ele alındı.

Toplantının detayları

Toplantıda Azerbaycan’ın anti-terör operasyonu, 10’uncu TDT Zirvesi’nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)