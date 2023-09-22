DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ABD'ye giden Bakan Fidan, New York kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda Azerbaycan'ın Ermenilere yönelik düzenlediği operasyon ve uluslararası ilişkiler ele alındı.
Toplantının detayları
Toplantıda Azerbaycan’ın anti-terör operasyonu, 10’uncu TDT Zirvesi’nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)