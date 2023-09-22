DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ABD'ye giden Bakan Fidan, New York kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Azerbaycan'ın Ermenilere yönelik düzenlediği operasyon ve uluslararası ilişkiler ele alındı.

Toplantının detayları

Toplantıda Azerbaycan’ın anti-terör operasyonu, 10’uncu TDT Zirvesi’nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı sonrası hatıra fotoğrafı çekildi
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı sonrası hatıra fotoğrafı çekildi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)