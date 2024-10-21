Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya gelecek

AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüşecek.

İki ülke ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve birçok başlık, Ankara'daki görüşmede ele alınacak.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan mevkidaşına Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek.

Bakan Fidan'ın, savaşın yayılma tehlikesinin giderek arttığına dikkati çekmesi öngörülüyor. Türkiye'nin savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Türkiye, Mart 2022'de Ukrayna ve Rusya Federasyonu taraflarını ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yaptı.

UKRAYNA İLE TİCARET ARTIYOR

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi de artıyor. 2023 sonunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 7,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü de belirtti.