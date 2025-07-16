Bakan Fidan'dan YPG'ye: Suriye'deki karışıklığı fırsat bilmeyin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı” için bulunduğu New York’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI

İsrail’in Şam’daki saldırılarına değinen Fidan, bu hamleleri “fiili istikrarsızlaştırma” olarak nitelendirdi.

Gazze, Batı Şeria, Lübnan, İran’da devam eden saldırıların Suriye’yle birlikte arttığını belirtti.

“Burada tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez,” diyerek, Türkiye ve bölge ülkeleriyle ABD, AB ve Suudi Arabistan’ın ortak sahra abrosu oluşturduğunu vurguladı.

“İsrail yol yakınken istikrarsızlaştıran politikalarından vazgeçmeli” uyarısında bulundu.

YPG UYARISI

Fidan, Suriye'deki karışıklığı bahane ederek YPG’nin hareketli bir pozisyon alma eğiliminde olduğunu duyduklarını, bu yönde hareket etmemeleri konusunda net uyarı yaptıklarını söyledi.

“İstikrarlı ve yapıcı bir rol oynamalılar; aksi halde büyük risk olur” dedi.

ŞAM YÖNETİMİ VE DÜRZİ-BEDEVİ ÇATIŞMASI

Fidan, Esed rejimiyle yapılan diplomatik zemini övdü. “8 Aralık sonrası yeni yönetim, uluslararası kabul gördü, yaptırımlar kaldırıldı ve Suriye’de gerçek anlamda umut başladı” dedi.

Aynı zamanda Dürzi ve Bedevi gruplar arasındaki çatışmaların istikrarsızlığa neden olabileceğini belirterek, Suriye merkezi yönetimin bu çatışmaları kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD, ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ

Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerle yoğun temas içinde olduklarını aktardı.

“Son 3-4 saat içinde bölgede umarım bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireriz” diye konuştu.

“Kimsenin güvenliği, bölgede ateşe atılarak sağlanamaz” mesajını yineledi.

KIBRIS'TA KAZAN-KAZAN VURGUSU

Fidan, Kıbrıs Konulu toplantıya Türkiye, KKTC, Rum kesimi, garantör devletler (Yunanistan, İngiltere) ve diğer ilgili delegasyonların katıldığını açıkladı.

Türkiye’nin tutumunu “kazan‑kazan formülü” olarak tanımladı ve Türk hakları yok sayılmadan çözüm arayacağını belirtti.

BM’nin Türkiye’nin tespitlerini büyük ölçüde kabul ettiğini ekledi.