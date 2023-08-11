Bakan Göktaş: Aile destek ödemeleri 15 Ağustos’ta yatırılmaya başlanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek ödemelerinin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlanacağını söyledi.

İHA

Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ile, ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu.

"Ödemeler Ağustos ayının 15’inde hesaplara aktarılmaya başlanacak"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Aile Destek Programı’nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15’inde hesaplara aktarılmaya başlanacak.” ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.