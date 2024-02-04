İHA
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde bir dizi temasta bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, esnafla bir araya geldi.
Göktaş, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret etti.
Sohbet etti, sorunları tek tek not aldırdı
Depremde iş yerleri zarar gören esnafın bulunduğu Balıkesir Çarşısı'ndaki iş yerlerini gezen Bakan Göktaş, esnafla tek tek sohbet etti.
Bakan Göktaş, esnafın sıkıntılarını dinleyerek kendilerine iletilen talepleri tek tek not aldırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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