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Bakan Göktaş, deprem bölgesinde esnafla buluştu

Bakan Göktaş, deprem bölgesinde esnafla buluştu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret ettiği Adıyaman’da esnafla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.