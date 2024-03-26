Bakan Göktaş duyurdu: İstanbul'da 'Aile Akademisi' kuracağız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy’de oyuncak üreten bir fabrikada kadın çalışanlarla bir araya geldi.

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarına İstanbul'da devam ediyor.

Arnavutköy’de oyuncak üreten bir fabrikayı ziyaret eden Bakan Göktaş, fabrikada incelemelerde bulunduktan sonra kadın çalışanlar ile bir araya geldi.

Kadınlarla sohbet eden ve burada kısa bir konuşma yapan Bakan Göktaş, Fatih Belediyesi Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi ve Karınca Eğitim Birimi’ni ziyaret etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk kütüphanelerinin açılmasının çok önemli olduğunu, çocukların vakit geçirebilecekleri alanların olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Ailelerin etkinlik yapacakları alanların olmasını önemsediklerini dile getiren Göktaş, aşçılık ve pastacılık kursları gibi el becerilerini geliştirecek kursların olmasının heyecanlandırıcı olduğunu söyledi.

"22 yılda kadınların iş gücüne katılımlarını çok artırdık"

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy’deki konuşmasında "Bizler kadınların eşit fırsatlara erişimi noktasında elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Çalışan kadınların çalıştığı alanda daha da rahat edebilmesi için esnek ve uzaktan çalışma modelinde çalışıyoruz. Mahalle tipi kreş modeline çalışıyoruz. İstiyoruz ki kadınlar çalışırken çocuklarıyla ilgili gözleri arkada kalmasın.

Dolayısıyla bu önümüzdeki seçimde olsun, seçim beyannamelerimiz kıymetli başkanın projelerinde de var, 0-3 yaş mali tipi kreş modeli de var. Yani sizler akabinde çocuklarınızın gerektiği zaman da bu tür ortamlara da bırakabilirsiniz.

Diğer yandan tabii bizler son 22 yılda kadınların iş gücüne katılımlarını çok artırdık. Bunu önümüzdeki 2028 yılına kadar daha da arttıracağız. Bunlarda da tabi ki üreten ve katma değer sağlayan hem istihdam sağlayan, hem de çalışan kadınlara çok değer veriyoruz, onları destekliyoruz.

Bizler önümüzdeki dönemde kadınları daha da güçlendirmek için önemli düzenlemeler yapacağız. Sizlerle beraber Türkiye'nin ekonomisini hakikaten çok büyük katkı sağlayacağız. Sizler hem ev hayatınızda önemli çalışmalarda bulunuyorsunuz, çocuklarınızı büyütüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da aile akademisi kuracağız"

Bakan Göktaş, konuşmasının devamında, "Diğer yandan çocukların okul hayatı, ev hayatı derken bir yandan da iş hayatına dahil oldunuz. Her birine yetişmeye çalışıyorsunuz. Biz istiyoruz ki kadınlar çalışırken de çocukların gözü arkasında kalmasın. Çocukların okul sonrası rahat edebilecekleri sosyal ortamlar olsun.

Önümüzdeki biliyorsunuz çok önemli bir seçime giriyoruz. 31 Mart seçimlerinde bu tür büyük şehirlerde insanlar işte ya benim çocuklarım ne olacak? Ailem ne olacak? Çocuklara sosyal alan üretebilecek mi?, Çocuklara nasıl imkanlar sağlayacak? Aile olarak nasıl ben destek göreceğim?

Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı emanet edebileceğimiz bir yerler olmalı. Ama aynı zamanda aileler sıkıntıya düştüğünde de onlara da destek olacak mekanizmalar olmalı. Biz aile destek merkezleri kuruyoruz. İstanbul'da da bir aile akademisi kuracağız.

Burada hem gençlerimizin teknolojiyle haşır neşir olduğu bir ortam olacak. Diğer yandan üreten kadınlarımız için satış noktaları olacak. Bu tür çok güzel projeleri inşallah İstanbul'da hayata geçireceğiz" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)