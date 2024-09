Mahinur Göktaş'tan Narin ve Sıla bebek hakkında açıklama

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'deki temasları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Toroslar Çocuk Evleri Sitesi Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı.

Burada iki yeni Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını gerçekleştiren Göktaş, "Yeni kurumlarımızın Mersin için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"PARLAK BİR GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Bakan Göktaş, açıklamalarında şu ifadelerde bulundu:

Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız, 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bu anlayıştan hareketle Bakanlık olarak temel önceliğimiz, çocuklarımıza güvende yaşayabilecekleri bir aile ortamı sunmaktır. Çocuklar, hepimizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onlara sağlıklı ve mutlu bir hayat sunmak, en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamda çocuk evleri sitemizle, çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunacak, onları hayata hazırlayacak bir ortam sunuyoruz. Büyük bir özenle koruduğumuz evlatlarımızın aile sıcaklığında büyümelerini sağlayarak her birini parlak bir geleceğe hazırlıyoruz.

EVDE BAKIM YARDIMI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihinin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere etkin hizmet modelleri sunmaya devam ettiklerini bildiren Bakan Göktaş, aile odaklı hizmetlerinden olan Evde Bakım Yardımları hakkında bilgi verdi.

Göktaş, konuya ilişkin şöyle konuştu:

Bu kapsamda eylül ayında toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı vatandaşlarımızın hesaplarına bugün itibarıyla aktardık. Evde Bakım Yardımı kapsamında her bir hak sahibine aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyoruz. Bugün 550 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor. Böylece evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımıza ve ailelerine ekonomik destek sağlamanın ötesinde aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.

NARİN GÜRAN VE SILA BEBEĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA

En büyük zenginlikleri olan çocukların geleceği için bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Göktaş, devamında öyle konuştu:

Onların yaşama sevinci, neşesi, gözlerindeki ışık hiç solmasın istiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi için hayatlarının her aşamasında onların elinden tutmaya devam edeceğiz çünkü biz çocuklarımızı insanlığın en değerli hazinesi olarak görüyoruz.



Bu noktada çocuklarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma sessiz kalmayacağımızı özellikle belirtmek isterim.



Son günlerde yaşanan ve asla kabul edemeyeceğimiz iki olayla ilgili de gerekli adımları attık, atacağız, atmaya da devam edeceğiz.​​​​​​​ Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır. Bakanlık olarak, her iki olayla ilgili dava süreçlerine müdahil olacak ve suçluların en ağır cezayı almasının yakından takipçisi olacağız.