AK Partili Demir: Şişli Kent Lokantası CHP'nin ihmali nedeniyle kapatıldı

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sosyal medya hesabı üzerinden Şişli'deki Kent Lokantası hakkında önemli bir açıklama yaptı. Demir, 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı'nın görevde olduğu dönemde ihale yapılmadığı için yemek malzemesi temin edilemediğini ve bu nedenle lokantanın kapanmak zorunda kaldığını belirtti.

"YAKIN ZAMANDA YENİDEN HİZMETE AÇILACAK"

Demir, konuyla ilgili şunları söyledi.