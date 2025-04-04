AK Partili Demir: Şişli Kent Lokantası CHP'nin ihmali nedeniyle kapatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sosyal medya hesabı üzerinden Şişli'deki Kent Lokantası hakkında önemli bir açıklama yaptı. Demir, 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı'nın görevde olduğu dönemde ihale yapılmadığı için yemek malzemesi temin edilemediğini ve bu nedenle lokantanın kapanmak zorunda kaldığını belirtti.
"YAKIN ZAMANDA YENİDEN HİZMETE AÇILACAK"
Demir, konuyla ilgili şunları söyledi.
Kent Lokantası'nın kapanmasının asıl nedeni, CHP Belediyesinin yönetimindeki beceriksizliktir. AK Parti olarak, halkımıza sunulan her hizmetin aksamasını istemeyiz. Şişli Kent Lokantası yakın zamanda yeniden hizmete açılacaktır. Keşke, gerçek dışı algılar yaratmak ve halkı manipüle etmek yerine, zamanınızı ve kaynaklarınızı millete hizmet için kullansaydınız.
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