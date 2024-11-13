Bakan Göktaş'tan İzmir'deki yangınla ilgili açıklama
Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı'nda konuştu.

Geçtiğimiz gün İzmir'de yaşanan ve 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili Bakan Göktaş açıklamalarda bulundu.

"SORUŞTURMAYI DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz.

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Abdullah Paçal
Editor