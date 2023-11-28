Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'ye yerleşen Zerrin Özer'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, sanatçı Zerrin Özer ile özel olarak görüşerek yetkililerden sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İHA

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındı.

Kişilik bozukluğuyla mücadele eden ve Darülaceze'ye yerleşen Özer'i ise bugün ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyarete gitti.

Bakan Göktaş, Darülaceze’de bulunan diğer sakinleri de ziyaret edip, onlarla sohbet etti.

Doktorundan bilgi aldı

Ziyaret sırasında Bakan Göktaş, sanatçı Zerrin Özer ile özel olarak görüşerek yetkililerden sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Bakan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken Özer’e doktor nezaretinde devam eden tedavisi boyunca her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)