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    Bakan Gül: Görevde yükselme sınavları 5 Eylül'de olacak

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 16:21
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    Bakan Gül: Görevde yükselme sınavları 5 Eylül'de olacak

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik' dedi.

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