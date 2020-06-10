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Bakan Gül: Görevde yükselme sınavları 5 Eylül'de olacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik' dedi.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 16:21
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik' dedi.
Ayrıntılar gelecek...