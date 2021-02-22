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    Bakan Gül: Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıyı kınıyorum

    Bakan Gül, sosyal medya üzerinden Özlem Zengin’e yönelik saldırıları kınadığını açıkladı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 09:45
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    Bakan Gül: Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıyı kınıyorum

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanım'a yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.” dedi.

    Bakan Gül: Özlem Zengin e yönelik ahlaksız saldırıyı kınıyorum #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e M.Y. isimli sosyal medya hesabından sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

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