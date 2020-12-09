Bakan Gül: Yargının, vesayet bekçiliği yaptığı dönemler geride kalmıştır

Adalet Bakanı Gül: "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır.

"İnsan Hakları Eylem Planı'nı güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz.

Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir.

2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir."



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