Euro
10.8452
0.92%
Dolar
9.3351
0.8%
Altın
529.63
0.61%
Borsa
1.418
0.58%
Bitcoin
574.000
4.02%
EXEN Coin
20.64
1.67%
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C
    Bakan Gül'den Kavala ortak çağrısına yanıt

    Bakan Gül'den Kavala ortak çağrısına yanıt

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nce yapılan ortak Kavala çağrısına ilişkin ''Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir.'' ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 23:30
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 23:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için ortak çağrısını yayınladı.

    4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

    ''MAHKEMELERİMİZE TAVSİYE VE TELKİNDE BULUNMAK HİÇBİR BÜYÜKELÇİNİN HADDİ DEĞİLDİR''

    Bakan Gül, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

    ''Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir.''

    Bakan Gül den Kavala ortak çağrısına yanıt #1

    Bakan Gül den Kavala ortak çağrısına yanıt #2

    Bakan Gül den Kavala ortak çağrısına yanıt #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir