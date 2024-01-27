İHA
Mehmetçik, sınırlarda güvenliği sağlamaya devam ediyor...
Canla başla vatani için nöbet tutan Mehmetçik, hainlere de göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise görevi başında olan Mehmetçik'i ziyaret etti.
Bakan Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Askerlerle yakından ilgilendi
Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ziyaret Karakolu’na gelen Bakan Yaşar Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.
Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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