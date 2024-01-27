Bakan Güler, Hatay’daki Hudut Karakolu’nda incelemede bulundu Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulunurken, o anlar bakanlığın resmi X (Twitter) hesabından paylaşıldı.

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İHA

Mehmetçik, sınırlarda güvenliği sağlamaya devam ediyor...

Canla başla vatani için nöbet tutan Mehmetçik, hainlere de göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise görevi başında olan Mehmetçik'i ziyaret etti.

Bakan Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Askerlerle yakından ilgilendi

Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ziyaret Karakolu’na gelen Bakan Yaşar Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.

Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)