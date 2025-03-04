Bakan Güler: Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek

AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik tartışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakan Güler, sürecin sağduyulu ve kararlı bir yaklaşımla ele alınacağını vurgulayarak, "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" dedi.

Meclis'te düzenlenen Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda konuşan Güler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şehit ve gazilerimiz ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için emsalsiz bir mücadele örneği vermektedir. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak. Onlardan devraldığımız mirasa sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.



27 Şubat günü yayımlanan bildiriyle terör örgütü silahları bırakma ve örgütü lağvetmeyle ilgili talimat almıştır. Yapılan çağrı dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki: Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek, temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

"ÖNEMLİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR"

Bugün önemli bir süreç yaşanıyor ve tarihi bir adım atılacaksa anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması, terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse bu, ağır bir bedel karşılığında olmuştur. Bu bedelin asıl yükü şehit ve gazilerimizle onların saygıdeğer aileleri tarafından yüklenmiştir. Onlara minnettarlığımız bakidir."

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti heyeti üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Bunun tarihi sorumluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK, Öcalan'ın çağrısına karşılık vererek 1 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.