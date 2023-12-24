Bakan Güler ve komuta kademesi harekat merkezinde! "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam" Milli Saunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinde, Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını idare etti. Burada açıklamalarda da bulunan Güler, şehitlerin kanını bugüne kadar yerde bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını söyledi.

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İHA

Türkiye'nin dünden beri ciğeri yanıyor...

Vatan savunmasında görevde olan 12 aslan Mehmetçik, Irak'ın Kuzeyi'nde şehit düştü.

Çıkan çatışmada Mehmetçik'e hain pusu kuran teröristler inlerinde paketlenirken, şehitlerin kanı da yerde kalmadı.

Harekatı merkezden takip eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi ise şehitlerimizin kanını bundan sonra da yerde bırakmayacaklarını söyledi.

"Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam"

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün gece, maalesef, Pençe Harekat bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu. 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı.



Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı diliyorum. Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Harekat Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Yaşar Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotlarımızı tebrik etti.

"Hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır"

Konuşmasında yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156’ya ulaştığını belirten Güler, “Nitekim dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bugüne kadar terörle mücadelede; yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu, artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi.

Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzî anlayışla devam edecektir” dedi.

Konuşmasının devamında Irak ve Suriye’deki terör hedeflerinin Türk pilotları tarafından başarıyla vurulduğunu ifade eden Güler, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerini ve terörle mücadelede en büyük payın aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu söyledi.

"Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun"

Konuşmasının sonunda şehitlerin hatıralarına sahip çıkacaklarını vurgulayan Güler, “Onların fedakârlıklarını daima şükran ve minnetle yâd edeceğiz. Bu vesileyle Pençe ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgelerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Yaralı evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)