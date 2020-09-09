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    Bakan Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile Doğu Akdeniz'i görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 19:36
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    Bakan Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile Doğu Akdeniz'i görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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