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- Bakan Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Bakan Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 19:36
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ayrıntılar gelecek...