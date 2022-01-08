Bakan Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini açıkladı

Bakan Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinin 6 asteğmen maaşı olduğunu belirterek 55 bin 190 liraya yükseldiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Akar'ın açıklamalarda bulunduğu toplantıda, bedelli askerlik ücretlerine de açıklık getirildi.

BEDELLİ ASKERLİK 55 BİN 190 LİRA

Bedelli askerlik ücretlerine ilişkin kafa karışıklıklarını gideren Bakan Akar, ''Yeni askerlik sistemi ile er olarak girip generallik seviyesine kadar yükselebiliyorsunuz. Bedelli askerliğin ücreti 6 asteğmen maaşı. Buna göre 55 bin 190 TL oldu. 2021 yılında bedelli askerliğe başvurularda yüzde 57 artış oldu'' diye konuştu.

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