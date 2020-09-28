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- Bakan Hulusi Akar: Ermenistan saldırılarını derhal durdurmalı
Bakan Hulusi Akar: Ermenistan saldırılarını derhal durdurmalı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız."
- AA
- 28.09.2020 - 13:37
- Güncelleme : 28.09.2020 - 13:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir. Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."