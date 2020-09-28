Dolar
7.7911
1.7353%
Euro
9.086
2.0073%
Altın
1858.78
-0.1595%
Borsa
1123.54
-0.056%
G. Altın
465.77
1.5871%
Bitcoin
84769.8
3.0395%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Bakan Hulusi Akar: Ermenistan saldırılarını derhal durdurmalı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız."
    • AA
    • 28.09.2020 - 13:37
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 13:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Hulusi Akar: Ermenistan saldırılarını derhal durdurmalı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir. Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."

     

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir