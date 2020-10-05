Bakan Hulusi Akar: Ermenistan savaş suçu işliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, masum sivilleri hedef alan Ermenistan'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini vurguladı.

"ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI BOŞALTMALI"

Akar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri, başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka yargılanacaktır.

Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı."

Bakan Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor ViDEO



