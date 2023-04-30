Bakan Hulusi Akar: Koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler Kayseri'de açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin ferasetine güvenimiz tam. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler" dedi.

DHA

Bakan seçim bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kosova Parkı’nda düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlara seslenen Bakan Akar, "Devlet ve millet el ele omuz omuza 85 milyon birlikte yürüyoruz. 85 milyon tek yürek, tek millet, tek güç. Hep beraber yürüyerek inşallah ülkemizin bekasını da refahını da sağlayacağız. Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik kalan problemleri de inşallah 14 Mayıs’tan sonra çözeceğiz." diye konuştu.

"Teröristleri maşa, kukla, maymun olarak kullanıyorlar"

Büyük ve güçlü Türkiye’nin önündeki engellerin en önemlisini terör olarak nitelendiren Akar şu ifadeleri kullandı:

Bazıları Türkiye’nin güçlenmesine, büyümesine karşı bu teröristleri maşa, kukla, maymun olarak kullanıyorlar. Milletinin bağrından çıkan Mehmetçik şu ana kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde, Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde ne kadar terörist varsa onları kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor.

"PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil"

Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

Bizim hedefimiz teröristler. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. 85 milyon tek millet, tek yumruk, tek yüreğiz. Aramıza fitne, fesat sokmaya çalışıyorlar. Bunlara imkan, fırsat vermeyeceğiz. Bizi sahada yenemeyenler, Mehmetçiğin karşısında duramayanlar içimize fitne fesat sokmaya çalışarak bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Türkler ve Kürtler kardeştir, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bu Cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman bu fitneye, fesada ‘evet’ demeyeceğiz. Biz kimsenin dini, etnik, mezhepsel kökenine bakmayacağız, hepimiz kardeşiz 85 milyon biriz, beraberiz.

"Milletimizin ferasetine güvenimiz tam"

Bugünlere çok acılar çekilerek gelindiğine dikkat çeken Akar şöyle devam etti: