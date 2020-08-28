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Bakan Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.
- İHA
- 28.08.2020 - 09:46
- Güncelleme : 28.08.2020 - 09:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.
Bakan Akar, konuk bakanı askeri törenle karşılarken, her iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.
LİBYA'DAKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
Görüşmede, Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.