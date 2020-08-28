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    Bakan Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 09:46
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    Bakan Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.

    Bakan Akar, konuk bakanı askeri törenle karşılarken, her iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

    LİBYA'DAKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

    Görüşmede, Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Bakan Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi #1

    Bakan Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi #2

    Bakan Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi #3

    Bakan Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi #4

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