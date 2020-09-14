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    Bakan Hulusi Akar, Libyalı Bakan ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia'yı kabul etti.
    • AA
    • 14.09.2020 - 15:44
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    Bakan Hulusi Akar, Libyalı Bakan ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Abuhulia ile bir araya geldi.

    Görüşmede barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurgulayan Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

    "LİBYA, LİBYALILARINDIR"

    Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini bildiren Akar, "Libya, Libyalılarındır." ifadesini kullandı.

    Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı Bakan ile görüştü VİDEO

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı Bakan ile görüştü #1

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı Bakan ile görüştü #2

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı Bakan ile görüştü #3

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı Bakan ile görüştü #4

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