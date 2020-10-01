Bakan Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü

Bakan Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush, Libya'daki son durumu ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Selahaddin Namroush'u askeri törenle karşıladı.

SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'yı desteklediği belirtildi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye’nin Libyalılara verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini; istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'yı desteklediğini belirtti.