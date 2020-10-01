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    Bakan Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush, Libya'daki son durumu ele aldı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 17:12
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 17:12
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    Bakan Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi.

    Bakan Akar, Selahaddin Namroush'u askeri törenle karşıladı.

    SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ

    Görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'yı desteklediği belirtildi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

    Görüşmede Bakan Akar, Türkiye’nin Libyalılara verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini; istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'yı desteklediğini belirtti.

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü #1

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü #2

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü #3

    Bakan Hulusi Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü #4

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