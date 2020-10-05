Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya meseleleri ele alındı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

DOĞU AKDENİZ VE LİBYA GELİŞMELERİ KONUŞULDU

Akar ve Stoltenberg, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri ile görüştü VİDEO