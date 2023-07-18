Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hatay'daki orman yangını kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da 3 gündür devam eden orman yangınının söndürüldüğünü açıkladı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

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ensonhaber.com

Yurtta, kavurucu sıcakların da etkisiyle orman yangınları yaşanıyor.

Son iki haftada farklı şehirlerdeki ormanlardan alevler yükselmeye başladı.

Bunlardan biri de Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay oldu.

Belen ilçesinde 3 gün önce başlayan yangın paniğe yol açtı. Yangının çıkış nedeni ise bahçe temizliği olarak açıklandı.

Vatandaşlar tahliye edildi

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan ve ormanlık alana sıçrayan yangın için ekipler seferber oldu.

Yangının ilk etapta etkilediği Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerindeki vatandaşlar teker teker tahliye edildi.

Belen ilçesindeki yangın için ekipler bölgeye seferber oldu.

1 kişi tutuklandı

Müdahaleler sürerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığını açıkladı.

Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev aldı.

"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler yoğun şekilde devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı iyi haberi duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: