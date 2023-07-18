Yurtta, kavurucu sıcakların da etkisiyle orman yangınları yaşanıyor.
Son iki haftada farklı şehirlerdeki ormanlardan alevler yükselmeye başladı.
Bunlardan biri de Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay oldu.
Belen ilçesinde 3 gün önce başlayan yangın paniğe yol açtı. Yangının çıkış nedeni ise bahçe temizliği olarak açıklandı.
Vatandaşlar tahliye edildi
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan ve ormanlık alana sıçrayan yangın için ekipler seferber oldu.
Yangının ilk etapta etkilediği Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerindeki vatandaşlar teker teker tahliye edildi.
Belen ilçesindeki yangın için ekipler bölgeye seferber oldu.
1 kişi tutuklandı
Müdahaleler sürerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığını açıkladı.
Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev aldı.
"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"
Havadan ve karadan yapılan müdahaleler yoğun şekilde devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı iyi haberi duyurdu.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Hatay, Belen’deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.
Yeşil vatan size minnettar.