Bakan İbrahim Yumaklı 'ateş savaşçılarının' mücadelesini paylaştı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle birçok kentte başlayan orman yangınlarında büyük bir mücadele ortaya koyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri paylaştı. Yumaklı, "Alevlerle cansiparane mücadele eden birileri var" notunu ekledi.

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ensonhaber.com

Yaz geldi, Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınları başladı.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve büyük korkulara neden olan yangınlar, bu yıl da yüzünü gösterdi.

Büyükşehirlerle birlikte birçok kentte yükselen alevler, ekipleri harekete geçirdi.

Çanakkale, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla...

Canları pahasına müdahale ettiler

Kimilerinde günlerce süren yangınlar, kontrol altına alınsa da yürekler ağza geldi.

Ekipler ise bir an olsun mücadeleden vazgeçmedi. Öyle ki havadan ve karadan yapılan müdahaleler zorlu koşullara rağmen sürdü.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece gündüz canları pahasına alevlerin içine daldı ve ormanları korudu.

"Ateş savaşçıları"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da ekiplerin zorlu mücadelesine ilişkin hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yumaklı şu notu ekledi: