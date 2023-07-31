Bakan İbrahim Yumaklı 'ateş savaşçılarının' mücadelesini paylaştı

Yaz geldi, Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınları başladı.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve büyük korkulara neden olan yangınlar, bu yıl da yüzünü gösterdi.
Büyükşehirlerle birlikte birçok kentte yükselen alevler, ekipleri harekete geçirdi.
Çanakkale, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla...
Canları pahasına müdahale ettiler
Kimilerinde günlerce süren yangınlar, kontrol altına alınsa da yürekler ağza geldi.
Ekipler ise bir an olsun mücadeleden vazgeçmedi. Öyle ki havadan ve karadan yapılan müdahaleler zorlu koşullara rağmen sürdü.
Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece gündüz canları pahasına alevlerin içine daldı ve ormanları korudu.
"Ateş savaşçıları"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da ekiplerin zorlu mücadelesine ilişkin hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yumaklı şu notu ekledi:
Orman yangınlarıyla mücadelede kara gücümüzün isimsiz kahramanları;
“Ateş savaşçıları"
4 bin 800 kara aracı ve 25 bin personel ile ormanın derinliklerinde alevlerle cansiparane mücadele eden birileri var.