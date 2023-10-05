Bakan İbrahim Yumaklı şeker pancarı alım fiyatını açıkladı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in şeker pancarı alım fiyatının ton başına bin 855 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

ensonhaber.com Nisan ayı döneminde ekimi yapılan şeker pancarı için 25 Eylül itibarıyla söküm kararı verildi. İklim koşullarına göre çiftçiler, ektikleri şeker pancarlarını sökmeye başladı. Çiftçilerin merakla beklediği haber ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu Bakan Yumaklı, Türkşeker tarafından alımı yapılacak şeker pancarı fiyatını açıkladı. Ton başına bin 855 lira Yumaklı, Türkşeker'in şeker pancarı alım fiyatının ton başına bin 855 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, paylaşımına "Tüm çiftçilere hayırlı olsun." notunu düştü. Geçen yıl ton başına bin 400 liraydı Geçen yıl alım fiyatı, ton başına bin 400 lira olarak belirlenmişti.