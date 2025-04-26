Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN Türk ekranlarında gündeme dair sorulara cevap verdi.

Bakan Işıkhan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 3 milyon 123 bin vatandaşın emekli olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin ilk yıl maliyetinin ise 724 milyar lira olduğunu belirtti.

5 YILLIK MALİYET 3,4 TRİLYON LİRA

Bakan Işıkhan sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kümülatif olarak değerlendirdiğimizde bunun maliyeti 3,4 trilyon lira olacak. Kapsamlı olarak değerlendirdiğinizde bu ciddi bir maliyet. Aynı zamanda bir insan gücü kaybı olarak da değerlendiriyorum.

"38 YAŞINDA EMEKLİ OLMUŞ 460'A YAKIN VATANDAŞIMIZ VAR"