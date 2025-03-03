Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programına 435 bin 825 başvuru var

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi'nin düzenlediği iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Mezunu olduğu üniversitede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Işıkhan, iftar sonrası yaptığı konuşmada gençlerin istihdamını artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını vurguladı.

"GENÇLERİN İŞ DENEYİMİ KAZANMASINI SAĞLIYORUZ"

Bakan Işıkhan, gençlerin iş dünyasına daha kolay uyum sağlamasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgi verdi. 2025 yılı itibarıyla programa 100 bin kişilik kontenjan ayrıldığını, Eylül ayında ise bu sayının 200 bine çıkacağını açıkladı. Programın, öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş hayatına dair deneyim kazanmalarını sağlayacağını ifade eden Işıkhan, işverenlerin en büyük beklentilerinden birinin tecrübe olduğunu belirterek, "Gençler iş başvurularında çoğu zaman ‘deneyiminiz yok’ yanıtıyla karşılaşıyor. Biz bu engeli ortadan kaldırıyoruz" dedi.

GÜNLÜK 1083 LİRA DESTEK

Öğrencilere maddi anlamda da katkı sağlayacaklarını belirten Işıkhan, program kapsamında günlük 1083 lira ödeme yapılacağını duyurdu. 2025 yılı sonunda 200 bin öğrencinin faydalanacağı programın dört yıl içinde 1 milyon gence ulaşması hedefleniyor. Türkiye genelinde programa şu ana kadar 435 bin 825 başvuru yapıldığını belirten Bakan, gençlerin yoğun ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM VE ESNEK ÇALIŞMA İMKANI

Program kapsamında gençlere CV hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık, iş sağlığı ve güvenliği ile stres yönetimi gibi konularda eğitim verileceğini açıklayan Işıkhan, öğrencilerin kamu hizmeti sunulan alanlarda çalışabileceğini, ancak ağır ve tehlikeli işlerde kesinlikle görev almayacaklarını vurguladı. KYK bursu alan öğrencilerin de programa başvurabileceğini ifade eden Bakan, uzaktan eğitim ve açık öğretim fakültelerindeki öğrencilerin ise programdan yararlanamayacağını belirtti.