Bakan Işıkhan: Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri' ile yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, "Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri' ile yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasının ardından Sağlık Uygulama Tebliği ile hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde ciddi bir tasarruf sağlandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

3.2 milyar lira tasarruf

Göreve geldiğimden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız.

Raporlu ilaç kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren haberi, Bakan Işıkhan duyurdu. Bakan, raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

İlaç yazımında yeni düzenleme

Bu kapsamda 2 milyon raporlu ilaç kullanan vatandaşın bu düzenlemeden faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan,

Bildiğiniz üzere vatandaşlarımız, raporlu ilaçlarının bir kısmını reçete ettirebilmek için hastanelere gitmek ve ilgili doktordan yazdırmak durumundalar. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz.

dedi.

4 ilaç grubu aile hekimlerince yazılabilecek

Bu kapsamda aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçlara yeni düzenleme ile eklenen ilaçların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler.

SGK'da yelpaze genişleyecek

Bakan Işıkhan, SGK'yı emeklilerin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturduklarını belirterek,

SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak.

dedi.

Bakan Işıkhan'ın gündeminde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yakın zamanda hayata geçireceği sağlık geri ödeme fatura tutarlarının denetimine ilişkin yapay zeka uygulaması da vardı.

Sağlık fatura ödeme maliyetleri düşecek

Bakan Işıkhan,

"SGK Co-Pilot" uygulaması ile kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

dedi.

Bu uygulama ile sağlık geri ödeme fatura tutarlarının daha sıkı bir biçimde denetleneceğini kaydeden Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

Bu proje kapsamında verilerimiz üzerinden analiz yapılarak sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura inceleme operasyon süreçlerinin kısaltılması, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)