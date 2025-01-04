Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına yönelik açıklama

İHA

Engelli ve eski hükümlülere yönelik açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Açıklamasında Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en önemli hedefleri arasında; kadın istihdamını, genç istihdamını ve engelli istihdamını artırmak olduğunu ifade etti.

“488 PROJEYE 125,4 MİLYON LİRA KAYNAK”

Eski hükümlü ve engelli vatandaşlara yapılan destekleri de açıklayan Işıkhan, şu sözleri sarf etti: