Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına yönelik açıklama

Engelli ve eski hükümlülere yönelik açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dikkat çeken açıklamalara imza attı.
Açıklamasında Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en önemli hedefleri arasında; kadın istihdamını, genç istihdamını ve engelli istihdamını artırmak olduğunu ifade etti.
“488 PROJEYE 125,4 MİLYON LİRA KAYNAK”
Eski hükümlü ve engelli vatandaşlara yapılan destekleri de açıklayan Işıkhan, şu sözleri sarf etti:
2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon lira destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon lira destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon lira kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz.
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