Bakan Kacır duyurdu! Bu gece herkes ekran başına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Kacır paylaşımında, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

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AA

Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor.

Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Bakan Kacır paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.

"Bu gece herkes ekran başına"

Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

Uzay yolculuğu için tüm sistemler olumlu

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)